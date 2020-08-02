На орловской дороге легковая иномарка оказалась в кювете

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:35:02+03:00

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В Орловской области произошло ДТП с опрокидыванием. Легковая иномарка вылетела в кювет, водитель получил травмы.

Авария случилась утром субботу 1 августа. Как предварительно установлено, 32-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Hyundai Solaris" по дороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна" и в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU