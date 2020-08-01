Орловцам грозят штрафы за ложные звонки в МЧС

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:19:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Орловской области грозят штрафы за ложные звонки в МЧС. За прошедшие месяцы 2020-го ложных вызовов в регионе зарегистрировано шесть.

Несмотря на то, что количество лже-звонков в сравнении с прошлым годом сократилось почти вдвое, по каждому случаю проводится проверка во взаимодействии с сотрудниками полиции. Личности звонивших устанавливаются, каждому грозит наказание.

- Заведомо ложным сообщением признаются случаи, когда заявитель намерено вводит в заблуждение экстренные службы или шутит, о том, что ему нужна помощь или где-то происходит пожар, то такое сообщение признается заведомо ложным. Заведомо ложный вызов специализированных служб согласно ст. 19.13 КоАП влечет наложение административного штрафа в размере 1000-1500 рублей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Если же горе-шутник сообщает ложные сведения о теракте, то ему и вовсе светит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU