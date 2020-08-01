Жителю Орла грозит наказание за коробку с марихуаной

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:00:46+03:00

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В Орле полицейские разоблачили очередного любителя запрещенных веществ. На этот раз у жителям Железнодорожного района города нашли коробку с марихуаной.

В отдел по контролю за оборотом наркотиков поступил сигнал о том, что 37-летний мужчина причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. Полицейские стали проверять информацию и она подтвердилась. В хозпостройке, принадлежащей орловцу, была найдена коробка с марихуаной. Как показала экспертиза, вес ее составил порядка 23, 4 грамм, а это уже крупный размер.

Теперь наказание горожанину выберет суд: возбуждено уголовно дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в значительном размере». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU