Глава орловского депздрава получил представление от прокурора

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:54:08+03:00

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Глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин получил представление от прокурора. Зам прокурора области внес его чиноновнику по результатом проверки ситуации с выплатами сотрудникам "Дома ребенка".

Речь идет "ковидных" выплатах сотрудникам специализированного учреждения. Ранее они пожаловались на то, что работали в период пандемии сверхурочно, однако в зарплате не прибавилось. Началось сразу несколько проверок, в том числе и прокурорская. По итогу в организации работы действительно оказалось не все прозрачно.

- После введения в доме ребенка режима ограничительных мероприятий на основании приказа Департамента здравоохранения Орловской области в учреждении был введен круглосуточный режим работы, что повлекло дополнительную нагрузку на персонал. При этом дежурные смены были сформированы с нарушением положений Трудового кодекса. В связи с этим заместитель прокурора области внес представление руководителю регионального департамента здравоохранения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В итоге положенные 1,3 миллиона рублей сотрудникам перечислили.

ИСТОЧНИК KP.RU