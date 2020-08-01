Андрей Клычков посетил Новодеревеньковский район
Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Новодеревеньковский район. Он открыл новую спортплощадку, проинспектировал строительство дорог и работу карьера.
Новодеревеньковскому районе накануне, 31 июля, исполнилось 85 лет, представители областной власти побывали здесь с рабочим визитом. Глава региона рассказал о поездке в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Губернатор посетил карьер по добыче щебня, отметив что 20 лет место добычи простаивало, проинспектировал строительство дорог, а центральным событием стало открытие спортивных объектов.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
В Хомутовской школе появилась многофункциональная спортплощадка с беговыми дорожками, тренажерами, а в Судбищенской школе в порядок привели спортивный зал.
- Отмечу, что за последние два года за счет дополнительного финансирования в школе отремонтированы системы отопления и внутреннего электроосвещения, кровля и фасад здания. В целом в этом году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" будет приведено в порядок 15 спортзалов области, - написал Андрей Клычков.
ИСТОЧНИК KP.RU