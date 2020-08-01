1 Авг. 2020 2020-08-01T09:27:30+03:00

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Новодеревеньковский район. Он открыл новую спортплощадку, проинспектировал строительство дорог и работу карьера.

Новодеревеньковскому районе накануне, 31 июля, исполнилось 85 лет, представители областной власти побывали здесь с рабочим визитом. Глава региона рассказал о поездке в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Губернатор посетил карьер по добыче щебня, отметив что 20 лет место добычи простаивало, проинспектировал строительство дорог, а центральным событием стало открытие спортивных объектов.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

В Хомутовской школе появилась многофункциональная спортплощадка с беговыми дорожками, тренажерами, а в Судбищенской школе в порядок привели спортивный зал.

- Отмечу, что за последние два года за счет дополнительного финансирования в школе отремонтированы системы отопления и внутреннего электроосвещения, кровля и фасад здания. В целом в этом году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" будет приведено в порядок 15 спортзалов области, - написал Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU