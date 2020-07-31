2020-07-31T17:00:40+03:00
Происшествия

Почти 400 тысяч рублей перевела мошенникам пожилая орловчанка

Предлогом для развода пенсионерки на деньги стала продажа БАДов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области возбуждено еще одного уголовное дело о мошенничестве. На этот раз жертвой телефонных аферистов стала пожилая жительница Мценского района, у которой преступники выманили почти 400 тысяч рублей.

В один день у пенсионерки зазвонил телефон. Собеседник на том конце провода предлогом для разговора выбрал покупку БАДов. Он убедил женщину в том, что она ранее купила некачественные препараты и ей положена денежная компенсация. Подвоха амчанка не заподозрила. В течение шести дней она переводили мошенникам свои сбережения: то якобы на открытие счета, то на уплату налога. Всего аферистам женщина отдала 390 тысяч рублей. Через несколько дней, после разговора с сыном, она поняла, что стала жертвой обмана.

- Следственным отделом МО МВД России "Мценский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в очередной раз напоминают орловцам: не стоит реагировать на смс-сообщения, присланные с неизвестных номеров и не нужно вести телефонные переговоры с незнакомцами, если это каким-то образом касается денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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