Житель Орловской области ответит перед законом за убийство товарища

31 Июль 2020 2020-07-31T15:55:33+03:00

Вместе с другом из Украины, который теперь скрывается, он до смерти забил своего знакомого

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В Орловской области перед судом предстанет житель Краснозоренского района, обвиняемый в убийстве. В феврале прошлого года вместе со своим другом из Украины, который теперь скрывается, он до смерти забил своего знакомого.

Все случилось в одной из деревень Краснозоренского района в начале 2019 года. Дома у погибшего было застолье. Спиртное привели к ссоре, 34-летний орловец вместе с иностранным товарищем напали на хозяина квартира. От множественных травм, нанесенных собутыльниками, тот скончался на месте происшествия. СК возбудил уголовно дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Правда, пока перед судом предстанет только один из зачинщиков смертельной драки.

- После совершения преступления гражданин Украины незамедлительно выехал за пределы Российской Федерации. До настоящего времени продолжает находиться в розыске. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU