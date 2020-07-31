2020-07-31T15:24:42+03:00
Общество

В Орле любитель пьяной езды на мотоцикле будет мести улицы

Госавтоинспекторы несколько раз поймали водителя байка на вождении подшофе
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орле любитель пьяной езды на мотоцикле будет мести улицы. Госавтоинспекторы несколько раз поймали водителя байка на вождении подшофе.

Дело жителя Орловского района рассматривалось в Железнодорожном районном суде. Первый раз любитель принять дозу горячительного и сесть за руль попался полицейским еще в начале весны, тогда мужчину арестовали на 10 дней, но такая мера на нарушителя не подействовала. Две недели спустя инспекторы ДПС вновь остановили этого же лихача, и вновь он был нетрезв.

- В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал, раскаялся в содеянном. С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого он признан виновным в совершении инкриминированного деяния, ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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