2020-07-31T14:17:45+03:00
Происшествия

На вокзале Орла двоих мужчин задержали за хранение "синтетики"

Любители наркотиков отказались рассказывать транспортным полицейским где купили дозу
Ольга СУПОНЕВА
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По закону мужчинам грозит солидный штраф либо колонияПо закону мужчинам грозит солидный штраф либо колония
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Двое жителей Орла пойдут под суд за хранение наркотиков. Транспортные полицейские задержали любителей запрещенных веществ на вокзале.

При досмотре по подозрению в хранении и употреблении наркотических веществ у безработных 39-летнего и 35-летнего орловцев нашли по пакетику с, предположительно, "синтетикой". Экспертиза подтвердила - наркотик, производный N-метилэфедрона, весом примерно по 0,3 грамма каждая "порция". При этом задержанные не стали рассказывать полицейским где они приобрели вещество.

- Проводится проверка по установлению лиц причастных к сбыту наркотических средств. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере), - сообщили "КП" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

Расследование продолжается. По закону мужчинам грозит солидный штраф либо колония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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