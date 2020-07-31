2020-07-31T14:10:25+03:00
Общество

Август встретит орловцев прохладными и дождливыми выходными

Читайте полный прогноз погоды на 1 и 2 августа
Наталья Меркулова
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Август встретит орловцев прохладными и дождливыми выходнымиАвгуст встретит орловцев прохладными и дождливыми выходнымиФото: Наталья Меркулова
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Последний месяц лета встретит жителей Орла и области дождливыми выходными и похолоданием. Такие изменения погоды прогнозируют специалисты Росгидрометцентра.

В субботу, 1 августа, днем воздух прогреется только до +19 градусов, ночью еще прохладнее: всего +11. Ожидается облачная пасмурная погода и обильный дождь. Его вероятность, по оценкам синоптиков, составляет 82%. Ветер западный, 3 м/с. Атмосферное давление в этот день 736 мм рт.ст.

В воскресенье, 2 августа, вновь облачно и кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся днем до +20 градусов, ночью до +12. Немного усилится ветер, который сменит направление на северо-западное и достигнет силы 4 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Однако предварительно специалисты Росгидрометцентра сообщают, что новая рабочач неделя порадует теплом, солнцем и сухой погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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