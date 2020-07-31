2020-07-31T12:51:34+03:00
Общество

Орловчанка попыталась оспорить штраф за заросшее поле, но без успеха

Женщина жаловалась в районный и в областной суды
Наталья Меркулова
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Орловчанка попыталась оспорить штраф за заросшее поле, но без успехаОрловчанка попыталась оспорить штраф за заросшее поле, но без успехаФото: Архив "КП"
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Жительница Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области осталась недовольна плановым рейдом специалистов Управления Россельхознадзора. За заросший земельный участок площадью 34,3 га ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, женщина обратилась с жалобой в Мценский районный суд. Однако здесь постановление о штрафе не отменили, а только снизили его размер до 10 тысяч рублей. Такой итог ее тоже не удовлетворил и тогда амчанка подала жалобу уже в областной суд.

- Владелица земельного участка просила отменить постановление Управления Россельхознадзора и решение судьи районного суда, а производство по делу прекратить. Однако областной суд оставил ранее вынесенное решение без изменений, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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