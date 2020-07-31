Орловчанка попыталась оспорить штраф за заросшее поле, но без успеха
Жительница Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области осталась недовольна плановым рейдом специалистов Управления Россельхознадзора. За заросший земельный участок площадью 34,3 га ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Не согласившись с таким решением, женщина обратилась с жалобой в Мценский районный суд. Однако здесь постановление о штрафе не отменили, а только снизили его размер до 10 тысяч рублей. Такой итог ее тоже не удовлетворил и тогда амчанка подала жалобу уже в областной суд.
- Владелица земельного участка просила отменить постановление Управления Россельхознадзора и решение судьи районного суда, а производство по делу прекратить. Однако областной суд оставил ранее вынесенное решение без изменений, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU