2020-07-31T12:28:01+03:00
Происшествия

Под Орлом из-за сварочных работ загорелся дом

Инцидент произошел в селе Платоново
Наталья Меркулова
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Под Орлом из-за сварочных работ загорелся домПод Орлом из-за сварочных работ загорелся домФото: Архив "КП"
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В четверг, 30 июля, в селе Платоново Орловского района вспыхнул пожар. Огонь охватил один из жилых домов.

Инцидент произошел в районе четырех часов дня. На месте происшествия выехали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части города Орла. Как предварительно установили специалисты, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении электросварочных работ.

- В результате пожара в одной из комнат выгорел утеплитель на площади 5 м.кв., а стены закопчены продуктами горения. Пострадавших нет, размер материального ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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