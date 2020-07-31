Под Орлом из-за сварочных работ загорелся дом
В четверг, 30 июля, в селе Платоново Орловского района вспыхнул пожар. Огонь охватил один из жилых домов.
Инцидент произошел в районе четырех часов дня. На месте происшествия выехали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части города Орла. Как предварительно установили специалисты, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении электросварочных работ.
- В результате пожара в одной из комнат выгорел утеплитель на площади 5 м.кв., а стены закопчены продуктами горения. Пострадавших нет, размер материального ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»