В Заводском районе Орла снесли пять аварийных домов

31 Июль 2020 2020-07-31T11:50:47+03:00

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В Заводском районе Орла на улице Холодной снесли аварийные дома, которые расселены уже более четырех лет назад. Теперь на их месте планируют построить новые многоэтажки.

Ранее бесхозные дома были излюбленным местом для людей, ведущих асоциальный образ жизни. Нередко случались здесь и пожары, поэтому жители окрестных дворов еще в 2017 году обратились за помощью в ОНФ. Общественники в свою очередь добивались сноса «заброшенки» в городской администрации.

- В 2019 году была наконец-то разработана дорожная карта по сносу расселенных домов. На сегодняшний день работы по демонтажу зданий завершены, - сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU