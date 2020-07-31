В Орловском районе взяли с поличным двух наркоторговцев
В Орловском районе в поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков попали двое парней. Была вероятность, что ранее судимые молодые люди вновь встали на скользкий путь. Вскоре подозрения подтвердились.
Наркоторговцев задержали с поличным, когда они прятали в тайник несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом. Находки отправили в Экспертно-криминалистический центр УМВД, где подтвердили – это синтетический наркотик массой свыше 50 граммов.
- На двоих орловец, 28-ми и 25-лет, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящее время они задержаны. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности и канала поставки наркотиков в регион, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU