В Орловском районе взяли с поличным двух наркоторговцев

31 Июль 2020 2020-07-31T11:30:29+03:00

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В Орловском районе в поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков попали двое парней. Была вероятность, что ранее судимые молодые люди вновь встали на скользкий путь. Вскоре подозрения подтвердились.

Наркоторговцев задержали с поличным, когда они прятали в тайник несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом. Находки отправили в Экспертно-криминалистический центр УМВД, где подтвердили – это синтетический наркотик массой свыше 50 граммов.

- На двоих орловец, 28-ми и 25-лет, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящее время они задержаны. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности и канала поставки наркотиков в регион, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU