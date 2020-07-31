Автопарк орловских лесничеств пополнили новыми машинами
В Орловской области продолжают реализовывать региональный проект «Сохранение лесов». На этой неделе лесным хозяйствам Мценского и Новосильского районов пополнили автопарк.
Начальник Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев вручил руководителям «Мценсклес» и «Новосильлес» ключи и документы от автомобилей «УАЗ-390945». Теперь они будут использоваться для мониторинга пожарной ситуации и доставки людей и спецоборудования к месту тушения лесного пожара.
- С начала действия проекта на вооружение орловских лесохозяйств уже поставлено 24 единицы лесопожарной техники, 10 из которых – в этом году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU