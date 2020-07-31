В Орле полицейские помогли пожилой женщине найти дорогу домой

31 Июль 2020 2020-07-31T10:53:01+03:00

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Орловские полицейские пришли на выручку 83-летней женщине, которая не могла вспомнить, где ее дом. Бабушка ехала в троллейбусе как все обычные пассажиры, но на конечной остановке «Автовокзал» выяснилось, что она забыла, куда ехала.

Водитель троллейбуса тоже не оставил пожилую и явно растерявшуюся женщину в беде, обратился в полицию и рассказал, что человеку нужна помощь. Вскоре Дежурный группы управления нарядами оперативно направил на автовокзал один из патрулей ППС.

Прибывшие на место инспектор Александр Жидков, сержант Артем Королев и старший сержант Артем Шубин отвезли старушку в расположение своего батальона, упокоили, попытались отвлечь и разговорить ее. Полицейским удалось узнать имя женщины. После этого они установили ее адрес прописки.

- Сотрудники патрульно-постовой службы доставили пенсионерку домой в Советский район. Полицейские проводили орловчанку до дверей квартиры и убедились, что она благополучно попала домой, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU