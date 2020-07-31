2020-07-31T10:32:22+03:00
Общество

На орловских полях собрали первый миллион тонн зерна

В лидерах по намолоту - Ливенский район, по урожайности - Малоархангельский
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
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В Орловской области аграрии намолотили первый миллион тонн зерна урожая нынешнего года. В лидерах по валовому сбору - Ливенский район, по урожайности - Малоархангельский.

Об успехах сельсхозработников рассказал глава региона Андрей Клычков в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Губернатор отметил достаточно высокую урожайность - 48,3 центнера с гектара. Самые серьезные успехи у аграриев Ливенского района, здесь намолочено 174,5 тысяч тонны зерна. Урожайность самая высокая в Малоархангельском районе - 57,3 центнера с гектара, а у озимой пшеницы - 60,1 ц/га.

- Виды на урожай в этом году – прекрасные. Обмолочено 23% площадей. Главное сегодня – не упустить время и убрать хлеб в максимально короткие сроки. Зная твердый деловой настрой наших аграриев, убежден, что уборочная кампания пройдет на высоком уровне, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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