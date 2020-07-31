В Орле женщина на велосипеде врезалась в «Шкоду»
Накануне, 30 июля, на Карачевском шоссе в Заводском районе Орла не разъехались женщина на велосипеде и водитель «Шкоды». ДТП произошло в 18:45 вечера.
41-летняя орловчанка выезжала с прилегающей территории Солнцевской улицы на основную дорогу. В это время по шоссе возле дома №43 ехала иномарка с 26-летним водителем за рулем. Избежать столкновения не удалось.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.
- В результате ДТП женщина-велосипедист получила телесные повреждения и доставлена больницу Семашко. После медицинского осмотра отпущена домой, - сообщили «КП» в ведомстве.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 аварий, две из которых с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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