С 10 августа орловские больницы перейдут на обычный режим работы
В четверг, 30 июля, в Орле на заседании регионального оперативного штаба вновь встал вопрос по календарному плану поэтапного снятия ограничений по коронавирусу. С докладом выступил руководитель облздрава Иван Залогин.
По данным руководителя Департамента здравоохранения, в Орловской области идет устойчивое снижение госпитализации ковидных пациентов: из 967 коек заняты около 380. В связи с этим их планируют использовать для оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями.
- С 10 августа мы предлагаем начать переход в плановый режим работы медицинских учреждений по приему населения, в частности это касается и плановой госпитализации. Первоначально планируется подготовить порядка 150 ранее перепрофилированных коек, - сообщил Иван Залогин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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