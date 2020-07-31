2020-07-31T10:01:19+03:00
Общество

С 10 августа орловские больницы перейдут на обычный режим работы

Возобновится и плановая госпитализация
Наталья Меркулова
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С 10 августа орловские больницы перейдут на обычный режим работыС 10 августа орловские больницы перейдут на обычный режим работыФото: Архив "КП"
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В четверг, 30 июля, в Орле на заседании регионального оперативного штаба вновь встал вопрос по календарному плану поэтапного снятия ограничений по коронавирусу. С докладом выступил руководитель облздрава Иван Залогин.

По данным руководителя Департамента здравоохранения, в Орловской области идет устойчивое снижение госпитализации ковидных пациентов: из 967 коек заняты около 380. В связи с этим их планируют использовать для оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями.

- С 10 августа мы предлагаем начать переход в плановый режим работы медицинских учреждений по приему населения, в частности это касается и плановой госпитализации. Первоначально планируется подготовить порядка 150 ранее перепрофилированных коек, - сообщил Иван Залогин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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