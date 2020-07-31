Из Оки под мостом Дружбы достали чугунные трубы и пожарный гидрант

31 Июль 2020 2020-07-31T09:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле русло Оки в районе моста Дружбы очищают от строительного мусора. Накануне водолазы обследовали дно реки, привлекать для извлечения посторонних предметов пришлось технику.

Помощь рабочим, ремонтирующим мост, оказали водолазы орловского клуба подводного плавания "ДИВО". При погружениях им удалось обнаружить на дне несколько металлических рам, пятиметровые чугунные трубы, пожарный гидрант. Эти предметы пришлось поднимать на поверхность с помощью спецтехники. Пока водолаз обследовали дно, рабочие очистили территорию вдоль берега, прилегающую к мосту. Уборка продолжится и дальше.

- В целом мост Дружбы готов на 99%, как сообщил представитель МКУ «Управление капитального строительства города Орла». Сейчас рабочие красят бордюры и пешеходные ограждения, приводят в порядок лестничные сходы, проводят санитарную обрезку деревьев. Возобновить движение по мосту Дружбы планируется с 3 августа, - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU