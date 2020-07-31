2020-07-31T09:44:44+03:00
Происшествия

В Орле выезд на встречку обернулся для «Шевроле» аварией и пожаром

Девушка-водитель попала в больницу, еще два человека получили травмы
Наталья Меркулова
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В Орле выезд на встречку обернулся для «Шевроле» аварией и пожаром. Фото Госавтоинспекции Орловской областиВ Орле выезд на встречку обернулся для «Шевроле» аварией и пожаром. Фото Госавтоинспекции Орловской области
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В четверг, 30 июля, в Орле на 375 км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП, обернувшееся пожаром. Инцидент произошел в районе восьми часов вечера.

22-летняя девушка-водитель за рублем «Шевроле Ланос» выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Хендэ I-40г». В итоге одна машина (Хендэ) съехала с дороги, а вторая (Шевроле) загорелась. Автомобиль девушки сильно смяло и он полностью выгорел.

В аварии пострадали три человека. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В аварии пострадали три человека. Фото Госавтоинспекции Орловской области

- В результате девушка-водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована с места происшествия. 46-летний водитель «Хендэ» и его 50-летний пассажир также получили травмы, но госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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