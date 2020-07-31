В Орле выезд на встречку обернулся для «Шевроле» аварией и пожаром
В четверг, 30 июля, в Орле на 375 км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП, обернувшееся пожаром. Инцидент произошел в районе восьми часов вечера.
22-летняя девушка-водитель за рублем «Шевроле Ланос» выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Хендэ I-40г». В итоге одна машина (Хендэ) съехала с дороги, а вторая (Шевроле) загорелась. Автомобиль девушки сильно смяло и он полностью выгорел.
В аварии пострадали три человека. Фото Госавтоинспекции Орловской области
- В результате девушка-водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована с места происшествия. 46-летний водитель «Хендэ» и его 50-летний пассажир также получили травмы, но госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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