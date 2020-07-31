Работникам Дома ребенка в Орле пообещали доплатить за сверхурочную работу

31 Июль 2020 2020-07-31T09:27:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент здравоохранения Орловской области закончил проверку в Доме ребенка и выявил целый ряд нарушений. Напомним, ранее воспитатели, нянечки и медсестры пожаловались главе региона за то, что им не заплатили за сверхурочную работу в двухнедельных закрытых сменах.

В ходе проверки выяснилось, что введение круглосуточного режима работы с временным проживанием работников было внесено в Коллективный договор с нарушениями. Не соответствовал нормам и график сменности, учет периода работы и длительность рабочего времени за смену.

- В результате проверки были подготовлены допсоглашения о продолжительности рабочих смен в 12, 16 и 24 часов, предоставлении выходных дней, оплаты труда согласно табелю учета рабочего времени и компенсации за закрытый сменный режим в размере 30% от должностного оклада, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Кроме того, облздрав предложил руководству Дома ребенка учитывать, что по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU