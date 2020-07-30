2020-07-30T17:24:23+03:00
Общество

В Орловской области обнаружили 37 фальшивых купюр разного номинала

Самой «популярной» поддельной банкнотой по-прежнему остается пятитысячная
Наталья Меркулова
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В Орловской области обнаружили 37 фальшивых купюр разного номиналаВ Орловской области обнаружили 37 фальшивых купюр разного номиналаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области продолжается борьба с поддельными купюрами, которыми мошенники зачастую пытаются расплатиться в магазинах. Теперь кассиров дистанционно обучают методам распознания фальшивок.

Только за первое полугодье 2020 года в нашем регионе были обнаружены 37 липовых банкнот: 27 купюр номиналом 5 тысяч рублей, 5 купюр – по тысячи рублей, 3 двухтысячные купюры и 1 банкнота номиналом 100 долларов США. Попалась экспертам банковской системы и одна банкнота-фальшивка 50 рублей.

- Необходимо быть предельно внимательными при обращении с наличными деньгами, особенно на рынке. Для проверки подлинности денежных знаков можно использовать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно содержит доступную информацию о внешнем виде и защитных признаках банкнот, – советует орловцам Юнэсса Васина, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Орловского отделения Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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