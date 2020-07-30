В Орле закончили ремонт 32 дворов из 67 запланированных

30 Июль 2020 2020-07-30T16:36:57+03:00

На этой недели приемку успешно прошли пять придомовых территорий в Советском районе

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В Орле продолжается ремонт дворов. За несколько месяцев подрядчики привели в порядок 32 придомовых территорий из 67 запланированных.

Последние пять комиссия вместе жильцами домов приняли на этой недели. Среди недавно сданных дворы в районе улиц Максима Горького (69), Лескова (30 и 32), Лазо (20) и улиц Льва Толстого (19).

- Кроме того, к сдаче готовы еще три двора: территория возле дома №2 на улице Дмитрия Блынского и дворы домов №39 и 43 на улице Тургенева. В работе находятся 22 объекта, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Таким образом, подрядчики продолжают ремонт дворов на улицах Кузнецова (2) Кукушкина (1), Металлургов (2, 19 и 54), Московском шоссе (139), Грузовой (1), Старо-Московской (20 и 24), Васильевской (136), Циолковского (10), Комсомольской (286 и 342), Планерной (75), Чечневой (3), Веселой (24), Генерала Родина (60, 60а и 62), Полесской (19), Наугорском шоссе (52) и Октябрьской улице (132а).

ИСТОЧНИК KP.RU