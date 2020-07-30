2020-07-30T15:59:24+03:00
Общество

До конца года в 18 районах Орловской области появятся новые ФАПы

Основная сборка пройдет в сентябре
Наталья Меркулова
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До конца года в 18 районах Орловской области появятся новые ФАПы. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиДо конца года в 18 районах Орловской области появятся новые ФАПы. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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Сегодня, 30 июля, в областной администрации прошло совещание. В центре внимания – создание новых и замена старых фельдшерско-акушерских пунктов в орловских селах.

В планах областных властей, установить до конца года 42 модульных ФАПа в 18 районах региона. Основную их часть (32 пункта) соберут в сентябре.

- 10 из 42 ФАПов закупаются за счет сложившейся при торгах экономии. В настоящее время во всех муниципальных образованиях заключены договоры с центральными районными больницами для передачи им земельных участков, на которых будут установлены фельдшерско-акушерские пункты, - сообщил Вадим Тарасов, заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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