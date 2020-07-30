2020-07-30T13:35:02+03:00
Общество

Западный обход Орла и асфальт к Кривцовскому мемориалу: Андрей Клычков рассказал о строительстве дорог

Губернатор оповестил об уже строящихся объектах и сообщил о дальнейших задачах
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: instagram.com/klychkov_andreyФото: instagram.com/klychkov_andreyФото: Соцсети
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Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал о ходе строительства дорог в регионе. В том числе, ответит на вопросы орловцев когда появится хороший асфальт к Кривцовскому мемориалу и ждать ли, что фуры брянского направления пойдут не через город, а в объезд.

Теме губернатор посвятил пост в своем официальном аккаунте в Instagram. Клычков отметил, что некачественные дороги - для региона одна из самых острых и актуальных тем и что в рамках финансовых возможностей сегодня делается все, что под силу.

- Например, дорога к селу Красниково Кромского раи она давно находилась в удручающем состоянии. На данныи момент полным ходом ведется ее реконструкция. Планируем привести в порядок все 6 км дороги. Финансирование превысит 173 млн рублеи , - привел пример Андрей Евгеньевич.

На вопрос о строительстве дороги к Кривцовскому мемориалу губернатор ответил, что на днях состоялись торги и подрядчик вскоре возьмется за работу. Что касается объездной брянского направления (западный обход Орла) то глава региона сказал про сложности, возникшие ранее с проектом и отметил, что сейчас он уже в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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