2020-07-30T12:59:20+03:00
Общество

Орловские активисты передали в Администрацию Президента петицию об остановке строительства полигона

Общественники просят вмешаться и не допустить складирования отходов рядом с городом и Балкой "Непрец"
Ольга СУПОНЕВА
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Активисты называют строительство нового полигона экологической катастрофойАктивисты называют строительство нового полигона экологической катастрофойФото: Архив "КП"
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Орловские активисты передали в Администрацию Президента петицию об остановке строительства мусорного полигона рядом с городом. Общественники просят вмешаться и не допустить складирования отходов в непосредственной близости от областного центра и Балки "Непрец".

Сбор подписей против полигона организовали активисты движения "Граждане Орла". Общественники выступают против внесения изменения в территориальную схему обращения с отходами, а именно против оборудования полигона.

Обращение передано в Администрацию Президента. Фото: группа общественного движения "Граждане Орле" Вконтакте

Обращение передано в Администрацию Президента. Фото: группа общественного движения "Граждане Орле" Вконтакте

"Считаем, что открытие этого полигона приведет к резкому ухудшению экологической обстановки в Орле и Орловской области. Мы - за развитие бесполигонных технологий обращения с мусором!" - написали в своем обращении орловцы.

Активисты называют строительство нового полигона экологической катастрофой, а также обращают внимание на необходимость скорейшей рекультивации уже имеющейся свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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