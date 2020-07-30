2020-07-30T12:10:42+03:00
Происшествия

В Орловской области пьяный конфликт обернулся убийством

Шестидесятилетний рецидивист несколько раз ударил ножом своего знакомого и бросил умирать
Ольга СУПОНЕВА
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Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство"Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство"Фото: Архив "КП"
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В Орловской области очередной пьяный конфликт закончился трагически. Шестидесятилетний рецидивист несколько раз ударил ножом своего товарища и бросил умирать.

Кровавое действо развернулось в Мценском районе 29 июля. Неоднократно судимый амчанин выпивал со своим 31-летним знакомым. Разгоряченные алкоголем собутыльники начали ссориться, старший товарищ недолго думая схватился за нож и вдобавок избил оппонента. Мужчина не умер сразу, его доставили в больницу. Однако раны оказались слишком серьезными, оправиться от них он не сумел и сегодня скончался в медучреждении. Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан.

- В настоящее время провидятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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