2020-07-30T11:21:09+03:00
Происшествия

В Орле девушка на "Пежо" сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу вне зебры
Ольга СУПОНЕВА
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Девушка на "Пежо" сбила мужчину, переходившего дорогу вне зебрыДевушка на "Пежо" сбила мужчину, переходившего дорогу вне зебрыФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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В Орле вечером 29 июля случилось ДТП в котором пострадал пешеход. Девушка на "Пежо" сбила мужчину, переходившего дорогу вне зебры.

Все произошло в Советском районе города поздним вечером, в одиннадцатом часу. Примерно в 22.15 водитель за рулем легковой иномарки ехала со стороны Ипподромного переулка в сторону улицы Лескова. В этот момент проезжую часть дороги в неположенном месте переходил 39-летний мужчина, он двигался в зоне видимости зебры.

- В районене дома 5б по Наугорскому шоссе произошел наезд на пешехода. В результате ДТП он получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Врачи отпустили мужчину на домашнее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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