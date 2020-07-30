2020-07-30T11:13:09+03:00
Недвижимость

В Орле 30 июля жители нескольких улиц остались без света до вечера

В зону отключения электроэнергии попал частный сектор
Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня, 30 июля, жителям нескольких улиц Орла до вечера придется пересидеть без электроэнергии. В зону отключения попали дома частного сектора.

О временном отсутствии электроснабжения сообщила пресс-служба администрации города Орла со ссылкой на диспетчера "Орелоблэнерго". Так, без света остались абоненты проживающие по улицам Добролюбова, Медведева, Ляшко и Белинского.

По плану, временное отключение продлится до 17 часов вечера, затем электричество вернется в дома потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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