В Орле 30 июля жители нескольких улиц остались без света до вечера

30 Июль 2020 2020-07-30T11:13:09+03:00

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Сегодня, 30 июля, жителям нескольких улиц Орла до вечера придется пересидеть без электроэнергии. В зону отключения попали дома частного сектора.

О временном отсутствии электроснабжения сообщила пресс-служба администрации города Орла со ссылкой на диспетчера "Орелоблэнерго". Так, без света остались абоненты проживающие по улицам Добролюбова, Медведева, Ляшко и Белинского.

По плану, временное отключение продлится до 17 часов вечера, затем электричество вернется в дома потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU