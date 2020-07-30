2020-07-30T10:07:49+03:00
Общество

Эксперт Сбербанка: количество киберпреступлений в России в 2020 году уже выросло на 85%

Ситуацию с мошенничеством и кражами в сети во многом усугубила пандемия
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в мире уже насчитывают около 1,5 миллиона киберпреступников, но к 2021 году их количество может вырасти до 2 миллионов. Это глобальная проблема. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, из-за атак в сети российская экономика в этом году недосчитается 3,5 триллионов рублей, а в 2021-ом потери и вовсе могут вырасти до 7 триллионов рублей.

- По данным МВД РФ, количество киберпреступлений в нашей стране в первом полугодии 2020 года уже выросло на 85% в сравнении с тем же периодом 2019-го. Ситуацию усугубила пандемия. К тому же порог вхождения в «отрасль» становится все ниже, многие из новых преступников могут быть без технического и IT-бэкграунда, - подчеркнул Станислав Кузнецов.

По прогнозу эксперта, к 2021 году киберпреступников в России станет на 30% больше. Ранее Сбербанк организовал круглый стол по борьбе с киберпреступностью в финансовом секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Западный обход Орла и асфальт к Кривцовскому мемориалу: Андрей Клычков рассказал о строительстве дорог
Орловские активисты передали в Администрацию Президента петицию об остановке строительства полигона
В Орловской области пьяный конфликт обернулся убийством
Коронавиурс в Орловской области: география заболевания на 30 июля
В Орле девушка на "Пежо" сбила пешехода
В Орле 30 июля жители нескольких улиц остались без света до вечера
Эксперт Сбербанка: количество киберпреступлений в России в 2020 году уже выросло на 85%
В Орле на Горького горел магазин
Посиделки в кафе с новым знакомым обернулись для жители Орла кражей
Орловские спасатели вывели из леса пожилого грибника
В Орле депутаты заксобрания проинспектировали ремонт дворов
СК разбирается, почему в Орле мужчина-инвалид вынужден жить на улице
МЧС: В Орловской области ожидается ухудшение погоды
На Раздольной улице Орла ограничат движение до середины осени
В Орле откроется картинная галерея