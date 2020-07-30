В Орле на Горького горел магазин

30 Июль 2020 2020-07-30T10:19:08+03:00

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В Орле спасатели потушили пожар в магазине на улице Горького. Огонь разбушевался из-за короткого замыкания.

Все случилось накануне, 29 июля. На телефон службы спасения сигнал о происшествии поступил около трех часов дня, пожарные прибыли на место. Как оказалось, огонь разгорелся в торговой точке. С пламенем удалось справиться, правда отделка помещения пострадало от пожара.

- В результате пожара в магазине обгорели деревянные потолочные перекрытия на площади 1,5 квадратных метра, - прокомментировали происшествие "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших и жертв.

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС в Орловской области выезжали на разные происшествия 28 раз, 17 из которых - на ликвидацию пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU