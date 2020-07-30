2020-07-30T10:02:03+03:00
Происшествия

Посиделки в кафе с новым знакомым обернулись для жители Орла кражей

Новоиспеченный товарищ стащил у мужчины мобильник
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле полицейские раскрыли кражу мобильника у местного жителяВ Орле полицейские раскрыли кражу мобильника у местного жителяФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские раскрыли кражу мобильника у местного жителя. Потерей имущества обернулись для орловца посиделки в кафе с новым знакомым.

Инцидент произошел в Заводском районе города. В полицию с заявлением о пропаже гаджета стоимостью около 17 тысяч рублей пришел мужчина. Он рассказал, что буквально накануне проводил время в одном из заведений города, где распивал с новоиспеченным товарищем спиртное. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража" и взялись за розыск предполагаемого вора.

- Кражу совершил 26-летний орловец – тот самый, с которым заявитель распивал спиртное. В какой-то момент молодой человек попросил у потерпевшего устройство, чтобы позвонить, и впоследствии, его не вернул. Похищенный гаджет злоумышленник сбыл, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь молодому человеку придется отвечать перед законом за совершенное. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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