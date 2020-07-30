В Орле депутаты заксобрания проинспектировали ремонт дворов

30 Июль 2020 2020-07-30T09:27:50+03:00

В этот раз нареканий у парламентариев не возникло

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В Орле депутаты облсовета проинспектировали ремонт городских дворов. На этот раз никто голыми руками асфальт не ломал, парламентариев устроило качество благоустройства.

В нескольких дворовых территориях побывали Геннадий Сафонов и Лариса Удалова. Речь идет о дворе дома №42 на Наугорском шоссе, №10 по улице Циолковского и дома №19 по улице Льва Толстого. В последнем депутаты помимо качественно выполненной работы отметили хорошую систему ливневок.

- В ходе посещения объектов мы имеем реальную возможность оценить качество выполняемых работ, а также пообщаться с подрядной организацией. Сегодня мы убедились, что объекты ремонтируются качественно и по графику, а все разногласия оперативно устраняются. Надеюсь, такая тенденция будет сохраняться и впредь, - цитирует пресс-службе Орловского облсовета Геннадия Сафонова.

ИСТОЧНИК KP.RU