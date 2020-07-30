2020-07-30T09:16:34+03:00
Общество

СК разбирается, почему в Орле мужчина-инвалид вынужден жить на улице

Следователи проводят проверку деятельности ответственных за соцзащиту
Наталья Меркулова
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СК разбирается, почему в Орле мужчина-инвалид вынужден жить на улицеСК разбирается, почему в Орле мужчина-инвалид вынужден жить на улицеФото: Архив "КП"
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В Орле Следственный комитет инициировал доследственную проверку, после появления в СМИ информации о бездомном мужчине-инвалиде.

По озвученным данным, мужчина в инвалидной коляске уже долгое время не может получить жилье и живет на улице в Заводском районе города. Личность его пока не установлена, так как при нем нет документов.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следствие намерено дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы социальной защиты инвалидов, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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