СК разбирается, почему в Орле мужчина-инвалид вынужден жить на улице
В Орле Следственный комитет инициировал доследственную проверку, после появления в СМИ информации о бездомном мужчине-инвалиде.
По озвученным данным, мужчина в инвалидной коляске уже долгое время не может получить жилье и живет на улице в Заводском районе города. Личность его пока не установлена, так как при нем нет документов.
- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следствие намерено дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы социальной защиты инвалидов, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU