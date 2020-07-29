МЧС: В Орловской области ожидается ухудшение погоды

29 Июль 2020 2020-07-29T17:39:07+03:00

По прогнозам синоптиков, в регион придут грозы, сильный ветер и даже град

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На Орловскую области вновь надвигаются грозы и ветер. Об ухудшении погоды жителей региона предупредили в МЧС, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные явления ожидаются уже в ближайшие сутки.

Судя по прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 29 июля и по 21 час 30 июля на территории области будет облачно с прояснениями. В ночное время пройдут дожди, местами кратковременные, в отдельных районах сильные ливни и грозы. Днем 29 июля также ожидаются осадки: местами грозы и град.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура при этом составит 14-19 градусов тепла ночью и 23-28 градусов в светлое время суток.

В ГУ МЧС России по Орловской области просят не забывать о правилах безопасности и быть осторожными в непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU