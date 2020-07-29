На Раздольной улице Орла ограничат движение до середины осени
В Орле еще на одной улице в ближайшее время ограничат движение. На этот раз речь идет о Раздольной: грядут ремонтные работы.
Об временных неудобствах для автолюбителей "КП" сообщили в пресс-службе Администрации города. Так, до 30 сентября ограничения будут действовать на участке на участке от кольцевой развязки улицы Михалицына до улицы Кузнецова. Это связано с ремонтом надземного пешеходного перехода.
А с 1 августа и до 30 октября движение частично ограничат на участке от Болховского шоссе до улицы Льва Толстого. Здесь дорожники приведут в порядок деформационные швы моста через Оку, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии.
Водителям стоит планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU