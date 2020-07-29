2020-07-29T17:30:50+03:00
Общество

На Раздольной улице Орла ограничат движение до середины осени

Здесь пройдет ремонт надземного перехода и швов на мосту через Оку
Ольга СУПОНЕВА
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На Раздольной временно ограничат движениеНа Раздольной временно ограничат движениеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле еще на одной улице в ближайшее время ограничат движение. На этот раз речь идет о Раздольной: грядут ремонтные работы.

Об временных неудобствах для автолюбителей "КП" сообщили в пресс-службе Администрации города. Так, до 30 сентября ограничения будут действовать на участке на участке от кольцевой развязки улицы Михалицына до улицы Кузнецова. Это связано с ремонтом надземного пешеходного перехода.

А с 1 августа и до 30 октября движение частично ограничат на участке от Болховского шоссе до улицы Льва Толстого. Здесь дорожники приведут в порядок деформационные швы моста через Оку, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии.

Водителям стоит планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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