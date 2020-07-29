2020-07-29T16:35:46+03:00
Звезды

В Орле откроется картинная галерея

Увидеть более двухсот работ из частной коллекции сможет любой желающий
Ольга СУПОНЕВА
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Увидеть работы, собранные частным коллекционером, свободно сможет любой желающийУвидеть работы, собранные частным коллекционером, свободно сможет любой желающийФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле откроется картинная галерея. Увидеть работы, собранные частным коллекционером, свободно сможет любой желающий.

Небольшая галерея состоит из двух залов, вмещающих одновременно порядка трех десятков картин. Остальная коллекция, которую много лет собирал орловский бизнесмен и депутат Олег Карпиков, также предстанет взгляду ценителей прекрасного: по планам, экспозиция будет обновляться.

В галерее будут выставляться пейзажи и натюрморты, потртреты и абстрации - в коллекции много полотен абсолютно разных жанров. Это работы руки таких мастеров как Николай Жатов, Александр Жатов, Ольга Давыдова, Ольга Душечкина, Любовь Зубова, Василий Карев, Николай Силаев, Игорь Медведев и других.

В дальнейшем планируется, что галерея станет местом для выставок начинающих талантливых художников.

Адрес: ул. Колхозная, 11 к.4

ИСТОЧНИК KP.RU

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