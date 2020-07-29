2020-07-29T16:14:17+03:00
Общество

Глава орловского облздрава рассказал о стабильной ситуации в больнице Семашко

Иван Залогин: «Московские специалисты положительно оценили работу здравоохранения региона в период пандемии коронавируса»
Наталья Меркулова
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Глава орловского облздрава рассказал о стабильной ситуации в больнице СемашкоГлава орловского облздрава рассказал о стабильной ситуации в больнице СемашкоФото: Архив "КП"
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Сегодня, 29 июля, в Орле состоялся очередной онлайн-брифинг руководителя Департамента здравоохранения с журналистами. Иван Залогин рассказал о работе ковидного отделения в больнице Семашко и в целом о борьбе с коронавирусом в регионе.

По славам главы облздрава, ситуация здесь стабильная: свободные коечные места есть, аппаратов ИВЛ хватает. Напомним, сейчас в больницу скорой медицинской помощи поступают самые «тяжелые» COVID-пациенты.

- В больнице функционирует 38 аппаратов искусственной вентиляции легких. В настоящее время в «красной» зоне установлено 11 аппаратов ИВЛ. Их вполне достаточно. При необходимости здесь могут оперативно развернуть дополнительные аппараты ИВЛ. Медики делают все возможное, чтобы спасти каждого COVID-пациента, - рассказал Иван Залогин.

Кроме того, руководитель Департамента здравоохранения подчеркнул: московские специалисты, приезжавшие в наш регион, хорошо оценили работу здравоохранения Орловской области в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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