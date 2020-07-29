2020-07-29T15:23:22+03:00
Общество

В Орле закончился ремонт дороги в Южном переулке

Подрядные организации продолжают работать еще на 10 улицах
Наталья Меркулова
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В Орле закончился ремонт дороги в Южном переулке. Фото: пресс-служба администрации городаВ Орле закончился ремонт дороги в Южном переулке. Фото: пресс-служба администрации города
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В Орле продолжается ремонт дорог. В этом году в рамках нацпроекта в областной столице должны обновить покрытие на 11 улицах. Один из них -Южный переулок. Здесь работы закончились накануне.

Подрядчик ООО «ГИАТТ» уже выполнил все основные работы. Осталось только убрать строительный мусор и покрасить бордюры. Близится к завершению и ремонт Московского шоссе.

На остальных объектах работы еще ведутся.

- Ремонт улиц Розы Люксембург, 5 Августа, Ливенской и Старо-Московской улицы завершен на 90%. Перед подрядчиками стоит задача по максимуму выполнить работы к моменту открытия моста «Дружба». Также в работе сейчас находятся улицы Тульская, Васильевская, Автовокзальная, улица 60-летия Октября и Новосильское шоссе. Завершить ремонт должны к 31 августа, - сообщает пресс-служба администрации города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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