В Орловской области заблокировали сайт, обучающий как давать взятки
В Орловской области во время мониторинга интернет-пространства в поле зрения Прокуратуры попал сомнительный сайт, рассказывающий о способах дачи взяток. Доступ к нему имел неограниченный круг пользователей.
После этого ведомство направило в суд административное исковое заявление о признании размещенной на сайте информации запрещенной к распространению на территории РФ.
- Федеральным законом запрещается распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Напомним, за получение, дачу взятки и посредничество предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим суд удовлетворил требования прокуратуры, решение суда обращено к немедленному исполнению, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
В настоящее время сайт уже заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU