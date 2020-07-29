2020-07-29T14:51:25+03:00
Общество

В Орловской области заблокировали сайт, обучающий как давать взятки

Сомнительный интернет-ресурс выявили сотрудники Прокуратуры
Наталья Меркулова
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В Орловской области заблокировали сайт, обучающий как давать взяткиВ Орловской области заблокировали сайт, обучающий как давать взяткиФото: Архив "КП"
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В Орловской области во время мониторинга интернет-пространства в поле зрения Прокуратуры попал сомнительный сайт, рассказывающий о способах дачи взяток. Доступ к нему имел неограниченный круг пользователей.

После этого ведомство направило в суд административное исковое заявление о признании размещенной на сайте информации запрещенной к распространению на территории РФ.

- Федеральным законом запрещается распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Напомним, за получение, дачу взятки и посредничество предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим суд удовлетворил требования прокуратуры, решение суда обращено к немедленному исполнению, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В настоящее время сайт уже заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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