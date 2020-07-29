В Орловской области стартовал патриотический проект «10 символов Победы»

29 Июль 2020 2020-07-29T14:40:58+03:00

К акции уже подключились три соседних региона

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В Орловской области стартовал патриотический межрегиональный проект «10 символов Победы». К поиску самых значимых уже подключили три соседних области: Белгородская, Тульская и Брянская область.

Орловцам также предлагают принять участие в выборе символа Победы. В рамках проекта пройдут патриотические мероприятия, акций, встречи и конкурсы с привлечением известных людей, ветеранов и молодежи. Финал - 20 декабря 2020.

- У каждого из нас есть свой Символ Победы, для кого-то это герой, для кого-то место, а для кого-то событие. Наш проект направлен на популяризацию и увековечивание памяти героической истории нашей страны 1941 - 1945 годов. Приглашаем к участию всех желающих, - говорит Владимир Лилев, руководитель отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» города Мценска.

Узнать подробную информацию об участии в проекте можно по электронной почте mtsensk.volonterypobedy@yandex.ru или в официальной группе волонтеров в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU