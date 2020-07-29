2020-07-29T14:19:33+03:00
Общество

Орловцам предлагают опробовать маршруты велопробега «Дорога Победы 2020»

Массового заезда в этом году не будет, но проехать по памятным местам может каждый
Наталья Меркулова
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Орловцам предлагают опробовать маршруты велопробега «Дорога Победы 2020»Орловцам предлагают опробовать маршруты велопробега «Дорога Победы 2020»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловском районе стартует велопробег «Дорога Победы 2020». В этом году массового заезда из-за пандемии коронавируса не будет, но проехать по памятным местам сможет каждый.

Маршруты велопробега «Дорога Победы 2020» в Орловском районе

Маршруты велопробега «Дорога Победы 2020» в Орловском районе

Организаторы предлагают участникам устроить индивидуальный велопробег самостоятельно, а потом поделиться фотографиями в соцсетях. Выбрать маршрут и дистанцию можно на свой вкус: это 37 километров (Стадион поселка Знаменка – Лаврово), 25 километров (Некрасовская школа-интернат – деревня Болотовские дворы) и 45 километров (село Становой Колодезь – Вятский Посад).

Маршруты велопробега «Дорога Победы 2020» в Орловском районе

Маршруты велопробега «Дорога Победы 2020» в Орловском районе

- Мы предлагаем проехать одним из маршрутов, сфотографироваться у памятников и братских могил, и выложить эти фотографии до 6 августа на своей личной странице в соцсетях с хештегами #ВелопробегОРН2020 #ДорогаПобеды2020, - говорят организаторы.

Маршруты велопробега «Дорога Победы 2020» в Орловском районе

Маршруты велопробега «Дорога Победы 2020» в Орловском районе

Участников акции ждут сертификаты и наклейки на велосипед.

Подробную информацию можно узнать в группе «Молодежь Орловского района» в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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