Орловская «Зеленая роща» получит 58 миллионов рублей на погашение долгов
27 июля в Администрации Орловской области состоялось подписание соглашения о многомиллионных субсидиях для «Зеленой рощи», регоператора по обращению с ТКО. Федеральная казна выделили 58 млн рублей на уплату долгов предприятия.
Как подчеркивает руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин, с началом пандемии регоператор оказалась в неблагоприятной экономической ситуации, многие организации не работали и не платили за вывоз мусора, при этом количество вывозимого ТКО в жилых массивах увеличилось.
- Средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности перед контрагентами, занимающихся перевозкой, обработкой и размещением отходов, - пояснил Денис Блохин.
ИСТОЧНИК KP.RU