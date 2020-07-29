2020-07-29T13:22:06+03:00
Общество

Орловская «Зеленая роща» получит 58 миллионов рублей на погашение долгов

Предприятие по вывозу ТКО помогут справиться с вынужденными затратами
Наталья Меркулова
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Орловская «Зеленая роща» получит 58 миллионов рублей на погашение долговОрловская «Зеленая роща» получит 58 миллионов рублей на погашение долговФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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27 июля в Администрации Орловской области состоялось подписание соглашения о многомиллионных субсидиях для «Зеленой рощи», регоператора по обращению с ТКО. Федеральная казна выделили 58 млн рублей на уплату долгов предприятия.

Как подчеркивает руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин, с началом пандемии регоператор оказалась в неблагоприятной экономической ситуации, многие организации не работали и не платили за вывоз мусора, при этом количество вывозимого ТКО в жилых массивах увеличилось.

- Средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности перед контрагентами, занимающихся перевозкой, обработкой и размещением отходов, - пояснил Денис Блохин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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