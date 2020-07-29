Орловских аграриев наказали за нарушение техрегламента по зерну

29 Июль 2020 2020-07-29T12:58:13+03:00

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В Орловской области в поле зрения Управления Россельхознадзора попали два сельхозхозяйственных предприятия в Глазуновском и Троснянском районах. Во время внеплановой проверки специалисты ведомства обнаружили нарушение ими техрегламента по безопасности зерна.

В первое крестьянское хозяйство допустило на реализацию 148,4 т зерна без деклараций о соответствии. Оно не прошло полного перечня исследований на наличие пестицидов. Во второй сельхозорганизации без соответствующих документов оказались 2,24 тысяч тонн зерна.

- Зерно, выпускаемое в обращение и не прошедшее необходимые процедуры оценки соответствия, может причинить вред жизни и здоровью человека, животных и окружающей среде. Тем самым были нарушены обязательные требования Технического регламента Таможенного союза. В обоих случаях должностные лица организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU