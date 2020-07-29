2020-07-29T12:58:13+03:00
Общество

Орловских аграриев наказали за нарушение техрегламента по зерну

Две сельхозорганизации «забыли» оформить документы по безопасности сырья на пестициды
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловских аграриев наказали за нарушение техрегламента по зернуОрловских аграриев наказали за нарушение техрегламента по зернуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области в поле зрения Управления Россельхознадзора попали два сельхозхозяйственных предприятия в Глазуновском и Троснянском районах. Во время внеплановой проверки специалисты ведомства обнаружили нарушение ими техрегламента по безопасности зерна.

В первое крестьянское хозяйство допустило на реализацию 148,4 т зерна без деклараций о соответствии. Оно не прошло полного перечня исследований на наличие пестицидов. Во второй сельхозорганизации без соответствующих документов оказались 2,24 тысяч тонн зерна.

- Зерно, выпускаемое в обращение и не прошедшее необходимые процедуры оценки соответствия, может причинить вред жизни и здоровью человека, животных и окружающей среде. Тем самым были нарушены обязательные требования Технического регламента Таможенного союза. В обоих случаях должностные лица организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле закончился ремонт дороги в Южном переулке
В Орловской области заблокировали сайт, обучающий как давать взятки
В Орловской области стартовал патриотический проект «10 символов Победы»
Орловцам предлагают опробовать маршруты велопробега «Дорога Победы 2020»
Орловская «Зеленая роща» получит 58 миллионов рублей на погашение долгов
Орловских аграриев наказали за нарушение техрегламента по зерну
«Мы и спорт»: в Орле стартовал новый фотоконкурс
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 июля
Новый формат: первая модельная библиотека откроется в Орле в октябре
В Орловской области мотоциклист опрокинулся и врезался в «ВАЗ»
Жители соседнего региона ограбили орловское сельхозпредприятие
Ночью во Мценске иномарка съехала с дороги в врезалась в опору ЛЭП
В Орловской области женщина пошла за грибами и заблудилась
В деревне Нижняя Замарайка Орловской области сгорел жилой дом
Орловцы пожаловались на уличное освещение на ряде улиц города
Автомобиль орловца обчистил его же сосед
В Орле пожарные спасли котенка с дерева
Вузы Орла стали участниками научно-образовательного консорциума "Вернадский"
Орловские полицейские напомнили детям правила дорожного движения и безопасности
В Орле директору турфирмы и его заму дали 9,5 лет колонии на двоих