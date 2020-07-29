2020-07-29T12:36:37+03:00
Спорт

«Мы и спорт»: в Орле стартовал новый фотоконкурс

Поделиться снимками с тренировок или соревнований может любой желающий
Наталья Меркулова
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«Мы и спорт»: в Орле стартовал новый фотоконкурс«Мы и спорт»: в Орле стартовал новый фотоконкурсФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В преддверии Дня физкультурника в Орле объявили о старте нового фотоконкурс «Мы и спорт». Поделиться снимками с тренировок или соревнований может любой желающий. Главное, успеть до дедлайна.

Управление социальной поддержки населения принимает фотографии вместе с заявкой на участие и небольшой подписью-комментарием к снимкам до 7 августа включительно. Отправить конкурсные материалы нужно на электронную почту fks57adm@yandex.ru.

- Все участники получат памятные сертификаты, а лучшие фотоработы будут размещены на официальном сайте администрации города и на официальных страницах в соцсетях, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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