Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T12:27:03+03:00

Оперативный штаб представил обновленную карту распространения болезни по региону на 29 июля 2020 года

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В Орловской области на 29 июля количество заразившихся коронавирусом достигло 5582 человек. Оперативный штаб представил обновленную карту распространения болезни по региону.

По количеству заразившихся за период пандемии на первом месте город Орел - заболело 2688 жителей. Далее Орловский район - COVID-19 здесь подтвержден у 649 человек, на третьем месте Мценск и Мценский район - 572 случая заболевания, следом Ливны и Ливенский район - 259 инфицированных, в Болховском районе 137 человек заболело, в Дмитровском 122, в Новодеревеньковском - 121, в Урицком - 116.

Районы, в которых новый вирус подхватило от пятидесяти до сотни человек: Хотынецкий - 92 заболевших, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 63, Шаблыкинский и Малоархангельский - по 60 в каждом, Знаменский - 58, Глазуновский - 55.

Менее полусотни заболевших в следующий муниципальных образованиях: Должанский - 48, Залегощенский - 43, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

- Общее число больных в регионе составило 1236 человек, выздоровели 4257 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались, - сообщает региональный оперштаб.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU