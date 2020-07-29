2020-07-29T12:27:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 июля

Оперативный штаб представил обновленную карту распространения болезни по региону на 29 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Данные регионального оперштабаДанные регионального оперштабаФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области на 29 июля количество заразившихся коронавирусом достигло 5582 человек. Оперативный штаб представил обновленную карту распространения болезни по региону.

По количеству заразившихся за период пандемии на первом месте город Орел - заболело 2688 жителей. Далее Орловский район - COVID-19 здесь подтвержден у 649 человек, на третьем месте Мценск и Мценский район - 572 случая заболевания, следом Ливны и Ливенский район - 259 инфицированных, в Болховском районе 137 человек заболело, в Дмитровском 122, в Новодеревеньковском - 121, в Урицком - 116.

Районы, в которых новый вирус подхватило от пятидесяти до сотни человек: Хотынецкий - 92 заболевших, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 63, Шаблыкинский и Малоархангельский - по 60 в каждом, Знаменский - 58, Глазуновский - 55.

Менее полусотни заболевших в следующий муниципальных образованиях: Должанский - 48, Залегощенский - 43, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

- Общее число больных в регионе составило 1236 человек, выздоровели 4257 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались, - сообщает региональный оперштаб.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле закончился ремонт дороги в Южном переулке
В Орловской области заблокировали сайт, обучающий как давать взятки
В Орловской области стартовал патриотический проект «10 символов Победы»
Орловцам предлагают опробовать маршруты велопробега «Дорога Победы 2020»
Орловская «Зеленая роща» получит 58 миллионов рублей на погашение долгов
Орловских аграриев наказали за нарушение техрегламента по зерну
«Мы и спорт»: в Орле стартовал новый фотоконкурс
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 июля
Новый формат: первая модельная библиотека откроется в Орле в октябре
В Орловской области мотоциклист опрокинулся и врезался в «ВАЗ»
Жители соседнего региона ограбили орловское сельхозпредприятие
Ночью во Мценске иномарка съехала с дороги в врезалась в опору ЛЭП
В Орловской области женщина пошла за грибами и заблудилась
В деревне Нижняя Замарайка Орловской области сгорел жилой дом
Орловцы пожаловались на уличное освещение на ряде улиц города
Автомобиль орловца обчистил его же сосед
В Орле пожарные спасли котенка с дерева
Вузы Орла стали участниками научно-образовательного консорциума "Вернадский"
Орловские полицейские напомнили детям правила дорожного движения и безопасности
В Орле директору турфирмы и его заму дали 9,5 лет колонии на двоих