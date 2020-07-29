2020-07-29T12:21:47+03:00
Звезды

Новый формат: первая модельная библиотека откроется в Орле в октябре

Работы по созданию современного интеллектуального пространства в самом разгаре [видео]
Наталья Меркулова
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Новый формат: первая модельная библиотека откроется в Орле в октябре. Фото: проект ЦГБ им. ПушкинаНовый формат: первая модельная библиотека откроется в Орле в октябре. Фото: проект ЦГБ им. Пушкина
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Любителей интеллектуального общения, книг и полезного досуга ждет знаковое событие 1 октября. В этот день в Орле откроется первая в городе библиотека в современном формате.

Новое культурное пространство откроется на базе библиотеки имени Пушкина. Уже скоро она переедет из здания Торговых рядов на Гостиной на Комсомольскую, 65 (напротив остановки «Чайка»). Библиотекари уже перевозят книги.

Теперь в облцентре появится место, где будут проводить открытые лекции, дискуссионные клубы, мастер-классы. Дизайн помещений библиотеки также обещает понравится посетителя – старые стеллажи и скучные читальные залы уйдут в прошлое.

- В прошлом году ЦГБ им. Пушкина стала победителем конкурса в рамках федерального проекта «Культурная среда». В нем принимали участие 500 библиотек из 78 регионов России, а победителями только 110. Орловская библиотека получила на модернизацию гранд 10 млн рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Увидеть, как теперь выглядит библиотека можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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