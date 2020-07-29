2020-07-29T10:56:56+03:00
Происшествия

В Орловской области мотоциклист опрокинулся и врезался в «ВАЗ»

39-летний мужчина получил травмы
Наталья Меркулова
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В Орловской области мотоциклист опрокинулся и врезался в «ВАЗ». Фото: региональная ГосавтоинспекцияВ Орловской области мотоциклист опрокинулся и врезался в «ВАЗ». Фото: региональная Госавтоинспекция
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Во вторник, 28 июля, в Ливнах травмировался 39-летний мужчина-мотоциклист. Инцидент произошел в 17:50 вечера на пересечении двух улиц.

На перекрестке Индустриальной и Северной улиц мотоциклиста пропускал ехавший во встречном направлении водитель «Ваз-21099». Однако это не помогло ему вырулить. Мотоцикл опрокинулся, а затем врезался в легковушку.

- В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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