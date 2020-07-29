Жители соседнего региона ограбили орловское сельхозпредприятие

29 Июль 2020 2020-07-29T10:37:16+03:00

Мужчины вывозили электромоторы от мельниц, когда их с поличным задержали полицейские

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Сельскохозяйственное предприятие в селе Герасимово Шаблыкинского района Орловской области едва не осталось без мельницы в самый разгар уборочной кампании. Виной всему стали воришки из соседней Брянщины.

Двое мужчин 54-х и 33-х лет приехали на автомобиле «ВАЗ», вскрыли замок и незаметно погрузили три электромотора от мельниц и электрокабель. Однако на обратном пути их задержали полицейские.

- В беседе с полицейскими мужчины не стали отрицать свою причастность к краже. Вскоре о происшествии был проинформирован и директор организации. Он уже написал заявление. С его слов, сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU